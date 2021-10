Dudu diz que Rafael tem apoio de 23 vereadores e aposta em “tsunami vermelho” em 2022

Um dos principais líderes do Partido dos Trabalhadores na capital, o vereador Dudu Borges (PT), revelou em entrevista que o possível candidato da sigla ao governo do estado, Rafael Fonteles, já teria o apoio de 23 dos 29 vereadores da Câmara Municipal de Teresina. Dudu, que é o principal articulador da candidatura do petista na capital, demonstrou otimismo com as chances de vitória de Fonteles e do próprio Wellington Dias na disputa pelo senado em 2022. Para o líder petista a onda que levou Lula a vitória em 2002 se transformará em um “tsunami vemelho” 20 anos depois.



Dudu reforça que a articulação de Fonteles para a vitória em Teresina está em curso, e revela que o trabalho do gestor a frente da Secretaria de Fazenda o credenciaria como futuro governador.

“O Rafael começa a ganhar musculatura e capilaridade política, ele é um técnico que com muita maestria conduz as finanças do estado, está dando aula ao Brasil de competência. Agora está se voltando também como nosso pré-candidato do PT, já goza da preferência de 23 vereadores na câmara municipal de Teresina. Isso mostra que nós reconhecemos o que ele tem feito por Teresina. Isso dá a ele uma credibilidade que esses vereadores têm em Teresina para somar a sua pré-campanha e na frente se Deus quiser na sua campanha. Vamos continuar trabalhando nessa articulação e avançando com outros suplentes e lideranças”, afirmou o vereador petista.

O parlamentar ainda demonstrou confiança no crescimento do PT impulsionado por uma possível candidatura do ex-presidente Lula a presidência. Segundo ele o “Tsunami vermelho” deve atingir todo o Brasil em 2022.

“O PT nunca ganhou para a Prefeitura de Teresina, por que o povo de Teresina sempre viu por exemplo a maior liderança do PT que é o governador Wellington Dias como uma grande liderança para o estado, ele geralmente tem uma votação menor para prefeito e quando chega para governador a gente sai aqui com 70%. Isso mostra que Teresina acredita no governo do PT. Com o retorno do Lula vamos ter um tsunami vermelho para impulsionar as nossas candidaturas no estado”, concluiu o político do PT.

Foto: Tarcio Cruz/ODIA

