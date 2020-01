Dudu diz que Fábio Novo revitalizou o Centro de Teresina

O vereador Dudu (PT) esteve reunido em audiência com o Secretário Estadual de Cultura, deputado Fábio Novo, para discutir ações relacionadas ao cenário cultural de Teresina. Ao falar sobre o encontro, o vereador afirmou que a atual gestão da Secult contribuiu para a revitalização do centro de Teresina, através de atividades e programações especiais.

O deputado Fábio Novo foi apresentado como pré-candidato à Prefeitura de Teresina. (Foto: O Dia TV)

“Durante a reunião, discutimos várias ações da cultura na nossa cidade. Costumo dizer que foi através das mãos do deputado Fábio que o Centro foi revitalizado. Se a gente levar esse trabalho para as periferias com certeza quem vai ganhar com tudo isso é a população. Neste sentido, a deputada Rejane Dias está destinando emendas para que em breve seja construído um teatro no Centro Social Urbano (CSU) da zona Sul de Teresina”, disse o vereador.

No encontro, o parlamentar reafirmou o compromisso de sempre buscar ações que possam beneficiar os teresinenses. “Quero reafirmar a nossa parceria com a Secretaria de Cultura para que a gente possa continuar melhorando a qualidade de vida do povo de Teresina”, pontuou Dudu.

Fábio Novo é o nome do Partido dos Trabalhadores para a disputa pela Prefeitura de Teresina no próximo mês de outubro, e conta com o vereador Dudu como um dos principais entusiastas de sua pré-candidatura.

Natanael Souza