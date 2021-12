Dudu defende lançamento da pré-candidatura de Rafael Fonteles para o final de março

O lançamento da pré-candidatura de Rafael Fonteles ao governo do Piauí no próximo mês de janeiro, como defende uma ala do Partido dos Trabalhadores, é analisada pelo vereador Dudu Borges como uma medida precipitada e que pode causar problemas a sigla. Pré-candidato a deputado estadual, ele defende que a pré-candidatura seja anunciada somente entre o final de março e o início de abril, como articula o governador Wellington Dias.

“É muito cedo para fazer o lançamento de uma pré-candidatura da envergadura que nós temos em janeiro. Estaremos iniciando o ano de 2022, que é um ano de esperança para o mundo inteiro, de forma açodada. Em janeiro ainda teremos muita coisa para ser resolvida, inclusive a decisão sobre as federações partidárias que vai ficar pra depois”, cita o parlamentar.

Dudu acredita que Rafael Fonteles esteja consolidado para ser o candidato à sucessão do Palácio de Karnak, assim como governador Wellington Dias para disputar uma vaga de senador. Ele explica que Fonteles e Dias terão que deixar os cargos no final de março e esse seria o momento ideal para o lançamento das pré-candidaturas.

“O secretário Rafael se credencia muito forte para ser o nosso candidato. Não vejo por qual motivo lançá-lo antes, seria buscar ser açodado. Nós do PT defendemos que tenhamos uma candidatura ao Senado com o nosso governador Wellington Dias, que tem muito a contribuir com o Piauí e o Brasil. Eles tem que se desincompatibilizar em março e até lá teremos outras prioridades”, disse.

