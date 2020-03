Dudu critica Firmino Filho por desrespeitar a democracia

O vereador Dudu (PT) questionou a postura do prefeito Firmino Filho (PSDB), que recentemente subiu o tom e criticou os candidatos da oposição que irão concorrer ao próximo pleito municipal. Para o vereador, o prefeito deveria se preocupar em oferecer serviços de qualidade para a população ao invés de ficar atacando de forma aleatória os partidos da oposição.



“O prefeito Firmino quer falar da estratégia dos partidos e isso não lhe desrespeita. Ele precisa respeitar a história da democracia do nosso país, Estado e cidade. Firmino não camufle a sua incompetência e a sua falta de gestão em áreas importantes”.

O vereador também afirmou que o prefeito demonstra desespero com o atual quadro político para sucessão municipal. “O povo não vai se enganar de novo. Vemos o desespero do prefeito que cada vez mais se enrola com a sua sucessão. Isso sem falar que o gestor é ingrato e tem amnésia, e esquece que a sua esposa e seu sobrinho foram eleitos na chapa do governador Wellington Dias. Firmino deixe de ser ingrato e vamos discutir os problemas da cidade”, disse.





João MagalhãesNatanael Souza - Foto: Elias Fontinele/ODIA