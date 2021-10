O vereador Dudu (PT) fez duras críticas aos opositores do governo estadual que estariam tentando "coptar" deputados governistas. Recentemente um episódio envolvendo o ex-deputado federal Mainha chamou atenção, o ex-parlamentar foi nomeado como Secretário Nacional de Infraestrutura Turística, cargo ligado a Bolsonaro e com a digital do ministro Ciro Nogueira. Aliado de Wellington, Mainha recusou a indicação.



Dudu criticou a nomeação de Mainha e afirmou que alguns deputados oposicionistas, aliados de Ciro Nogueira, teriam até mesmo "medo" de fazer referências ao nome de Jair Bolsonaro pela rejeição enfrentada pelo atual presidente.

"Nós não temos medo de mostrar e demonstrar o que foi feito na gestão, vamos trabalhar na pré-candidatura do Rafael, mostrando o trabalho dele pelo nosso estado, com isso ele cada vez mais se consolida e fica um nome conhecido no estado do Piauí e a sua candidatura ganha mais musculatura. Temos dois grupos políticos, um que está consolidado e tem uma história pra mostrar e outro que não tem nada para mostrar que é o da oposição. Eles devem estar preocupados em ajeitar o time deles que está desajeitado, já estou vendo deputados do seu partido que não ousam citar o nome do Presidente da República, tentando camuflar a real pele que eles têm que apresentar", criticou o vereador

Nos bastidores a especulação é que o nome citado por Dudu seja da deputada Margarete Coelho. A parlamentar mesmo indo para a oposição ainda mantém raízes ligadas ao governo, por várias vezes Margarete criticou de forma incisiva Jair Bolsonaro.

Foto: Elias Fontenele/ODIA

