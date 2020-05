Dudu cobra transparência da Prefeitura na gestão de recursos

O vereador Dudu (PT), durante sessão presencial nessa quarta-feira (06), voltou a cobrar a Prefeitura de Teresina para que seja feita a prestação de contas de forma transparente de todos os recursos que estão sendo empregados no combate à Covid-19. Com a pandemia do coronavírus, a gestão municipal vem realizando ações como a distribuição de 100 mil cestas, e empregando recursos na construção do hospital de campanha Pe. Pedro Balzi. Recentemente, Dudu teve aprovado um requerimento no qual solicita informações sobre os gastos da Prefeitura de Teresina.



Vereador quer instrumentos para sociedade acompanhar aplicação do dinheiro - Foto: Elias Fontinele/O Dia



Segundo o parlamentar, é preciso que a gestão realize a prestação de contas para a população de todos os gastos que já foram feitos. “A Câmara flexibilizou a Lei Orçamentária Anual, a Lei de Responsabilidade Fiscal e as condições de controle interno e externo para que a prefeitura pudesse ter agilidade nas ações. Mas, temos a obrigação de cobrar que a Prefeitura faça a prestação de contas passo a passo para à população. Precisamos ser transparentes com todos os gastos investidos no combate à Covid-19”, disse Dudu.

Denúncia

Na sessão, o parlamentar ainda chamou atenção para as denúncias de fechamento da escola Cenecista da região sudeste (CENEC). “Recebi de moradores a denúncia de que a escola cenecista da região sudeste está sendo fechada. Isso é um verdadeiro absurdo com à população da localidade. Ao longo dos anos o Cenec já atendeu milhares de famílias e hoje centenas de pessoas dependem da unidade para estudar. Famílias estão desesperadas com essa situação e precisamos discutir uma solução para esse problema”, afirmou o vereador petista.

Jornal O DiaJoão Magalhães