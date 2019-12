Dudu aposta em dois nomes da oposição no segundo turno

O vereador Dudu (PT) disparou contra o prefeito de Teresina Firmino Filho (PSDB) depois que o tucano afirmou que governador Wellington Dias não vai apoiar o nome do deputado estadual Fábio Novo e chamar a pré-candidatura petista de “laranja”.

“Quem é o Firmino para falar de partido? A esposa dele foi eleita pedindo voto para o Wellington (Dias). O sobrinho dele foi eleito pedindo voto na nossa base. Ele nunca ajudou a construir o PSDB dele que está fragilizado e não tem nome para apresentar para Teresina. Ele não tem moral para falar em construção partidária”, declarou.

Dudu vai mais longe e acredita que dois candidatos da oposição possam chegar ao segundo turno. Mas caso isso não aconteça, o vereador espera que os partidos de oposição estejam unidos.

“A oposição tem o Fábio Novo, Dr. Pessoa, Fábio Abreu Georgiano (Neto). São nomes colocados que com certeza no segundo turno estarão com o Fábio Novo. E, do jeito que está, é provável que tenha dois candidatos da oposição no segundo turno. Pois todos os nomes apresentados pelo prefeito Firmino, pela rejeição que ele tem hoje em Teresina, não saem do patamar de 1%”, afirma.

Vereador está confiante no apoio do governador Wellington Dias e do ex-presidente Lula (Foto: Elias Fontinele / O DIA)

O vereador defende que o apoio do governador Wellington Dias e do ex-presidente Lula serão essenciais para impulsionar a pré-candidatura de Fábio Novo. Ele explica que o governador só vai entrar na campanha nos meses mais próximos do pleito para não prejudicar a administração do Estado. Já sobre Lula, Dudu confia nas votações expressivas que o ex-presidente sempre obteve em Teresina.

Otávio Neto