Dudu afirma que relatório da CPI do transporte será apresentado antes do prazo

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do transporte coletivo de Teresina deverá apresentar o relatório final antes do prazo de 120 dias, revelou nesta quinta-feira (22) o vereador Dudu Borges, presidente da CPI. O parlamentar explicou que os membros da Comissão estão atuando mesmo durante o recesso da Câmara Municipal.

“Mesmo no recesso vamos continuar analisando os números, os balancetes, todas as informações que chegaram até nós nos anais da CPI para que a gente possa dar a resposta o quanto antes”, disse Dudu. Ele afirmou que os trabalhos de análise serão intensificados para a elaboração do relatório.

“Quero afirmar que a gente vai dar essa resposta antes do prazo constitucional da CPI que é de 120 dias. No dia 11 de agosto vamos completar 90 dias, se Deus quiser vamos acelerar para que possamos apresentar um relatório para o povo de Teresina esse relatório vai dar uma nova cara ao transporte coletivo de Teresina”, disse.

A CPI do transporte foi instaurada no Poder Legislativo da Capital após uma articulação da base de apoio ao prefeito DR. Pessoa (MDB). Os trabalhos tiveram início com a oitivas de empresários que formam os consórcios do transporte, representantes dos trabalhadores e colheram documento. Atualmente, os parlamentares analisam os documentos coletados nas fases anteriores.

