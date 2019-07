Dudu admite conversas por consenso mas reforça candidatura

O vereador de Teresina, Edilberto Borges, o Dudu, candidato à presidência do diretório do Partido dos Trabalhadores (PT) no Piauí, admitiu a possibilidade de conversas com outras correntes petistas que também disputam o cargo, segundo ele, só possível mediante debate. No entanto, ressaltou a importância da disputa interna como forma de fortalecer a legenda.

“Estou aberto a discutir, com qualquer uma das forças. Do ponto de vista de se unificar, o PT é mais forte oxigenando todas as correntes do que tentando unificar, as vezes prejudicando alguma. Então eu defendo que a gente discuta, que tenhamos um debate tranquilo e estou pronto para isso, mas também não tenho medo de embate”, declarou o parlamentar da capital.



Ele admitiu a possibilidade de conversas com outras correntes petistas - Foto: Arquivo O Dia



Além de Dudu, a sigla tem até o momento outros dois nomes para disputar a presidência do partido, do deputado federal Assis Carvalho, atual comandante do diretório estadual do partido e que tentará a reeleição, e Joeane Borges, ligada à corrente ‘Movimento PT’, do qual faz parte da deputada estadual Flora Izabel.

A oficialização da candidatura de Dudu aconteceu na manhã da última sexta-feira (5), e contou com a presença de Joaquim Soriano, membro da executiva nacional da sigla e diretor da Fundação Perseu Abramo. Eles fazem parte da ala partidária ‘Democracia Socialista’, que também disputará o diretório nacional. “Da minha parte, sou candidato e vou fazer a minha defesa e a dos nossos pontos”, finalizou o vereador.

Breno Cavalcante - Jornal O Dia