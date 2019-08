Dr. Pessoa se filia nesta quinta-feira ao MDB

O ex-deputado estadual Dr. Pessoa assina nesta quinta-feira (22) a ficha de filiação ao MDB. A solenidade acontece no Cine Teatro da Assembleia Legislativa e deve contar com a presença das principais lideranças da sigla no estado, que trabalham para tentar viabilizar uma candidatura própria para concorrer à Prefeitura de Teresina nas eleições do próximo ano.

“Toda a cúpula do MDB me abraçou de corpo e alma para que eu viesse me filiar para ser candidato a prefeitura de Teresina”, afirmou Dr. Pessoa em entrevista, ao ressaltar que já fez parte da sigla na década de 1980. “O bom filho à casa torna”, disse.



A solenidade vai ocorrer no Cine Teatro da Assembleia Legislativa do Piauí, às 9h - Foto: Assis Fernandes/O Dia



Apesar de deixar claro que mantém a intenção de ser candidato a Prefeitura de Teresina em 2020, Dr. Pessoa pontua que está preparado para disputar a vaga na convenção partidária, caso o seu nome não seja escolhido de forma unânime.

“Estou vindo para uma casa democrática. Vou para um partido que prima pela democracia. Vou ponto para disputar a convenção, se for necessário. O Dr. Pessoa não vai ser candidato de um só membro do MDB, mas de todo o partido”, disse o ex- deputado.

Natanael Souza e Maria Clara Estrêla