Dr. Pessoa recebe adesão do Sindicato dos Agentes Penitenciários do Piauí

Após realizar uma caminhada pelo Dirceu I e uma visita ao mercado público do bairro, na manhã desta terça-feira (4), o candidato do Solidariedade ao Governo do Estado, Dr. Pessoa, participou de uma reunião no Sindicato dos Agentes Penitenciários do Piauí (Sinpoljuspi), onde recebeu um documento com reivindicações antigas da categoria que nunca foram atendidas pelo atual governo.



O encontro também contou com a presença do presidente da Câmara Municipal de Teresina, vereador Jeová Alencar (PSDB), que é um dos coordenadores da campanha de Dr. Pessoa.

O candidato ao Governo pelo Solidariedade, Dr. Pessoa, fala a agentes penitenciários do Piauí (Foto: Ascom)

Kleiton Holanda, presidente do sindicato, afirmou que os agentes penitenciários do Piauí vão votar em massa em Dr. Pessoa, e destacou que há décadas a categoria padece no estado, tendo que trabalhar em condições "absolutamente inadequadas".

Além da estrutura precária de boa parte das unidades penais, o Sinpoljuspi denuncia outros problemas gravíssimos, como a superlotação e a quantidade extremamente baixa de agentes, o que coloca em risco a vida dos servidores e dos próprios detentos.

Apoio dos agentes penitenciários a Dr. Pessoa foi anunciado nesta terça-feira; candidato recebeu lista com reivindicações da categoria (Foto: Ascom)

O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária recomenda que haja um agente para cada cinco presos nas unidades prisionais - por turno. No Piauí, contudo, essa proporção está longe de ser alcançada. Enquanto a população carcerária passa dos 4 mil presos, o número de agentes que de fato estão lotados em unidades penais gira em torno de 650. Como eles atuam num regime de 24 horas de trabalho e 72 horas de folga, esse efetivo é dividido em quatro equipes. Ou seja, apenas um quarto desse total de agentes atua em cada plantão, o que corresponde a cerca de 160 servidores divididos entre as 17 unidades penais do estado.

"Nós temos um sentimento de renovação da cadeira de governador, porque ela está praticamente vazia. E o Sinpoljuspi entende que o Dr. Pessoa é o melhor nome para a nossa categoria. A gente tem o desejo de que ele seja eleito, para fazer o estado sair dessa inércia em que se encontra hoje, por ser comandado por uma pessoa que não tem o menor interesse em melhorar o Piauí. Então, realmente, a gente luta pelo Dr. Pessoa e vamos trabalhar e pedir votos para ele ser eleito", afirmou Kleiton Holanda.

O vereador Jeová Alencar ressaltou que, assim como os agentes penitenciários, como os professores e alunos da rede estadual e como os servidores públicos que dependem do Plamta e do Iaspi, várias outras categorias e segmentos da população piauiense estão insatisfeitos com o atual governo.

"O Sinpoljuspi é um sindicato importantíssimo para o estado do Piauí. Toda a sociedade reconhece a decência e o trabalho desenvolvido pelos agentes penitenciários no setor de segurança. E essa é uma pasta [Sejus] que carece de muita atenção, mas que infelizmente não está recebendo essa atenção do atual governo. Mas com o Dr. Pessoa ela terá sua importância reconhecida, não só através da melhoria de salário, mas, principalmente, com melhores condições de trabalho", afirma Jeová.