Dr Pessoa quer Jeová Alencar como vice: “Seria uma honra”

O ex-deputado Dr. Pessoa (Sem Partido) revelou que gostaria de ter o presidente da Câmara Municipal de Teresina, Jeová Alencar (PSDB), como candidato a vice em sua chapa para a disputa pela Prefeitura de Teresina em 2020. A declaração foi realizada nessa terça-feira (18), durante a visita de Pessoa ao gabinete de Jeová.



“Seria uma honra estar em campanha política e o Jeová fosse meu vice. Na minha candidatura para governador, eu disse que se fosse eleito governador, ele seria meu candidato a prefeito aqui em Teresina”, afirmou Dr. Pessoa.

Jeová Alencar é o principal interlocutor de Dr. Pessoa junto ao MDB. A pré-candidatura majoritária que já estava encaminhada pela sigla esfriou nos últimos dias e o ex-deputado passou a dialogar com lideranças de outros partidos.



O ex-deputado afirmou que pretende escolher em breve o partido em que vai se filiar para disputar as eleições - Foto: Jailson Soares/O Dia



Apesar do distanciamento, Dr. Pessoa confirma que a tendência ainda é que a sua filiação aconteça no MDB. “Tenho conversado muito com o Jeová Alencar, que deseja que eu vá para o MDB, que ele posteriormente também irá. Estou reafirmando que posso ser candidato pelo MDB, depende apenas do MDB, desses detalhes”, pontuou.

PSC

Dr. Pessoa também confirmou que foi convidado para assumir o comando estadual do Partido Social Cristão- PSC. A sigla, atualmente, é comanda pelo jurista Valter Alencar, que disputou o governo do Estado em 2018. “Ele [Valter] disse que iria conversar com o governador do Rio de Janeiro e o presidente nacional, que iria colocar o partido nas minhas mãos, para a gente conduzir o partido”.

João MagalhãesNatanael Souza - Jornal O Dia