Apontado como o nome mais lembrado pelo eleitorado teresinense na disputa pelo Palácio da Cidade, o ex-deputado Dr. Pessoa revelou entusiasmo com a primeira pesquisa realizada pelo instituto O DIA divulgada nesta segunda-feira (23). “Embora não tenha feito uma avaliação profunda, vi que esses dados foram colocados por uma pesquisa com muita seriedade”, disse.

No levantamento, Dr Pessoa aparece em primeiro lugar na pesquisa espontânea, pouco mais de 14% a frente do secretário estadual de Segurança Pública Capitão Fábio Abreu e a quase 26% do ex-prefeito de Teresina, Silvio Mendes. Mesmo com o bom desempenho, o ex-parlamentar mantém o foco de sua pré-campanha.

“Isso tudo somado não me faz ter salto alto no sapato. Acreditando em Deus, no trabalho e povo teresinense, que sabe separar o trigo do joio, vou continuar com esse entusiasmo falando como pré-candidato para que em 2020 debatermos com mais profundidade a cidade e o povo, com sua sabedoria, irá escolher o melhor candidato”, afirmou Dr. Pessoa.

Dr. Pessoa nega ‘salto alto’ mas admite esforço por vitória no primeiro turno. Jailson Soares

A previsão é que os partidos de oposição, mesmo com chapas majoritárias próprias, marchem unidas em um eventual segundo turno nas eleições do próximo ano, porém, dado o quadro da pesquisa do Instituto Data O DIA, Dr. Pessoa admite a possibilidade de sucesso já no primeiro turno do pleito.

“Poderá acontecer, de vencer as eleições ainda no primeiro turno. Caso isso não aconteça, quem for para o segundo turno do grupo da oposição, acredito que nas conversações, os demais que não foram irão ajudar aquele que for para o segundo turno.Estou torcendo e trabalhando para ganhar as eleições ainda no primeiro turno”, pontuou o pré-candidato.

A primeira levantamento do Instituto Data O DIA foi realizado em 46 bairros de Teresina, entre os dias 19 e 21 dezembro e ouviu 601 pessoas com 16 anos de idade ou mais, com domicílio eleitoral na capital piauiense. A pesquisa foi encomendada pelo Sistema O DIA de Comunicação, e tem margem de erro de 3,37%.

Breno Cavalcante