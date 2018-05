Dr. Pessoa não descarta disputar Prefeitura de Teresina em 2020

Confirmado para disputar o cargo de senador nas eleições de 2018, o deputado estadual Dr. Pessoa (Solidariedade) afirmou em entrevista a uma rádio de Teresina que não pretende, se eleito, disputar o cargo de prefeito da capital daqui a dois anos. Em outubro, o parlamentar pretende integrar a chapa majoritária de oposição encabeçada por Elmano Ferrer (Podemos).

O deputado brincou sobre a especulação em relação a disputa municipal de 2020 e disse que não tem intenção de deixar o cargo de senador caso venha a ser eleito, mas não descartou a possibilidade. “Não tenho essa projeção do Dr. Pessoa para dizer que é senador aqui e amanhã ser outra coisa, quando chegar isso eu direi”, declarou.



Após meses de indecisão, Dr. Pessoa confirmou interesse no Senado (Foto: Arquivo O Dia)



Vale ressaltar que Dr. Pessoa foi o segundo candidato mais votado na última disputa ao Palácio da Cidade, sendo derrotado pelo atual prefeito Firmino Filho (PSDB). Na ocasião ele obteve 39,77% dos votos válidos do maior colégio eleitoral do estado, uma votação de expressiva de 160 mil votos.

Na entrevista o pré-candidato ao Senado Federal ainda comentou seu desejo de que a oposição consiga lançar duas candidaturas ao governo do Estado. “Eu ainda sonho com isso, embora outros tenham uma tese de que deva ser uma candidatura única, mas eu ainda continuo na tese de que deve ser dois candidatos de oposição, e me parece que vai ter dois candidatos de oposição”, disse.

Aparentemente, Dr. Pessoa ignora outras pré-candidaturas de oposição de Sueli Rodrigues (Psol) e Gervásio Santos (PSTU), confirmadas no último fim de semana.

Breno Cavalcante - Jornal O Dia