Dr. Pessoa manda recado para Pessoinha “Se for candidato, não volta mais”

O prefeito Dr. Pessoa (MDB) mandou um recado nesta terça-feira (13) para seu secretariado, inclusive, para seu filho, Pessoinha. Em entrevista para uma emissora da tv local, o prefeito declarou que qualquer membro da administração que sair para ser candidato nas eleições de 2022 não retornará mais para o cargo.

“Não aceito nenhum dos secretários fazer política com o dinheiro público. Nem neste ano, nem no ano que vem. Usar a máquina num ano de pandemia, de declínio econômico, não aceito. Na hora que eu observar que um está usando dinheiro público eu jogo fora. Inclusive, meu filho, que sabe que faço isso”, disse.

Foto: O Dia

O prefeito reafirmou a decisão: “Quem for candidato do meu secretariado vai, mais não volta para o lugar. Se o Pessoinha for e perder, não volta mais para o lugar”, afirmou.

O filho do prefeito, Pessoinha, é atualmente ocupa o cargo de secretário da Empresa Teresinense de Desenvolvimento Urbano (ETURB) e articula candidatura de deputado federal na eleição do próximo ano.

A secretária de Economia Solidária (Semest), Gessy Fonseca, que deve assumir o comando do PSC no Piauí, atua para lançar candidatura ao governo do Estado e já chegou a declarar que contaria com o apoio de Dr. Pessoa. O vice-prefeito, Robert Rios, também fez recentes declarações que poderá disputar o governo.

