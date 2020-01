Dr. Pessoa lança pré-campanha e diz que não teme ataques de adversários

O MDB oficializou a pré-candidatura do ex-deputado estadual Dr. Pessoa (MDB) à Prefeitura de Teresina. A solenidade, realizada na sede do diretório estadual, foi prestigiada pelas principais lideranças da sigla no estado, além de contar com a presença do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha.



Em sua primeira entrevista como pré-candidato oficial do MDB ao Palácio da Cidade, Dr. Pessoa afirmou que está preparado para responder aos ataques que, eventualmente, sofra de adversários durante o processo eleitoral. “Primeiro, vamos responder com trabalho; segundo, com dignidade; terceiro é esperar que não façam como na vez passada, que fraldaram as pesquisas e deram resultados diferentes. Eu estou com o MDB que é um time que vai estar vigilante para que esses perversos não façam o que fizeram no passado”, disse.

Durante o evento de ontem, Dr. Pessoa também confirmou que pediu um maior empenho de lideranças do MDB em sua pré-campanha, mas negou a existência de conflitos internos nos quadros da sigla.

“O partido está unido, mas eu preciso que o partido se aproxime mais do Dr. Pessoa. É um reclame que é natural, de quem quer chegar a algum lugar. Se eu ficar de braços cruzados em casa vão dizer ‘esse candidato é preguiçoso’. Tem uns aí que são preguiçosos, o Dr. Pessoa não é não”, disparou.

Ainda durante o evento, Dr. Pessoa fez críticas à atual gestão municipal, principalmente aos setores da saúde e mobilidade urbana. O pré-candidato emedebista afirmou que, caso chegue ao Palácio da Cidade, focará sua gestão na área social.

Apoio

Na noite de ontem, Dr. Pessoa também recebeu o aval das principais lideranças do partido à nível estadual, que reafirmaram que o partido está unido no apoio à pré-candidatura do ex-deputado. O presidente da Assembleia Legislativa, Themístocles Filho, que preside o diretório municipal do MDB, garantiu que não existe possibilidade de o partido mudar de posição no que diz respeito à candidatura majoritária na capital.

“A estratégia é a mesma que já vem de um ano pra cá. Há um ano, muita gente dizia que o Dr. Pessoa ia cair [nas pesquisas], o que está acontecendo é o contrário, cada dia mais aumenta a quantidade de gente querendo votar no Dr. Pessoa”, afirmou Themístocles.

O PSB também reafirmou apoio à pré-candidatura de Dr. Pessoa e ratificou o nome de Robert Rios como candidato a vice na chapa que será encabeçada pelo ex-deputado. “A parceria está consolidada, não tenho nenhuma dúvida disso”, garantiu Robert.

João MagalhãesNatanael Souza