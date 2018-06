Dr. Pessoa fecha questão por candidatura ao Senado

A possibilidade de uma pré-candidatura de Dr. Pessoa ao governo do Estado parece ter sido descartada após reunião dos membros do Solidarieda­de na última quinta-feira (20). No encontro, que contou com a presença do presidente na­cional do conselho de ética do partido, Flávio Aurélio, foram definidas as estratégias de to­dos os pré-candidatos da sigla.

Ainda no ano passado, quan­do fazia parte das fileiras do PSD, Dr. Pessoa manifestou a vontade de concorrer ao go­verno. Após conversações com Elmano Férrer, o deputado concordou em participar da chapa encabeçada pelo sena­dor ocupando uma das vagas ao senado. Na semana passada ele voltou a ser procurado por líderes da oposição para entrar na disputa pelo executivo.

Segundo o vice-presidente do partido, Jorge Lopes, a de­cisão de Dr. Pessoa em conti­nuar na disputa por uma das cadeiras do senado atende as expectativas do partido. “Ele confirmou para todo o partido, e com o aval do representante nacional, a sua pré-candidatura ao senado. Com isso se tran­quiliza a vida partidária”, disse.

Além da confirmação da pré-candidatura de Dr. Pes­soa, o partido marcou a data da convenção, que ocorrerá no dia 29 de julho, para apresen­tação oficial dos pré-candida­tos ao Senado, Câmara e As­sembleia. “A data será levada ao presidente nacional do par­tido, Paulinho da Força, para que possamos confirmar a sua vinda ao evento de homologa­ção da chapa”, finalizou Lopes.

Ithyara Borges - Jornal O Dia