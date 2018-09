Dr. Pessoa fará auditoria para verificar déficit da Previdência do Piauí

O candidato do Solidariedade ao Governo do Estado, Dr. Pessoa, aproveitou o domingo para dar continuidade à sua maratona de viagens por municípios do centro-norte do Piauí. Desta vez ele visitou as cidades de Milton Brandão, Lagoa de São Francisco, Demerval Lobão e Monsenhor Gil.

Neste final de semana, Pessoa reafirmou que uma das suas primeiras medidas, caso seja eleito, será a realização de uma auditoria na Previdência dos servidores públicos piauienses, com o intuito de verificar se há, realmente, um déficit milionário, conforme alega a atual gestão.

"Muitos especialistas dizem que tanto no INSS quanto na Previdência do estado não há todo esse déficit que os governos anunciam, mas há, na realidade, muito desvio de dinheiro público. E minha primeira atitude será uma auditoria. Se de fato tiver esse déficit milionário, aí nós conversaremos com os servidores. Caso contrário, ficará comprovado que esse discurso dos atuais gestores não passa de uma balela, de conversa fiada", afirma Dr. Pessoa.

Em Lagoa de São Francisco, Pessoa recebeu o apoio do vereador Felipe de Melo Neto, irmão do prefeito Veridiano Melo, bem como de várias lideranças da região.

Além de fazer uma caminhada pela cidade, a comitiva de Dr. Pessoa também visitou a comunidade Nazaré, na zona rural de Lagoa de São Francisco.

"Eu acredito numa mudança em nosso estado. Já votei no atual governador, mas não voto mais, pelo atraso em que se encontra nosso município e o estado como um todo. A greve da rede estadual de educação, por exemplo, mostrou o abandono dos professores e dos alunos do Piauí. Por isso, eu vou votar no Dr. Pessoa em solidariedade a esses piauienses", afirmou o vereador Felipe de Melo Neto.

A principal queixa dos moradores de Nazaré refere-se às condições precárias da estrada de acesso à localidade. "Mesmo nosso povoado sendo tão grande quanto a própria sede do município, a estrada que dá acesso a Nazaré é péssima. Isso sem falar do abastecimento d'água, que não é bom. Eu voto no Dr. Pessoa porque ele apresentou propostas boas para resolver esses problemas, além de ter serviços prestados em Nazaré como médico. Por isso, não só eu, como toda minha família e amigos vamos votar no Dr. Pessoa", afirmou Raimundo Gomes, morador de Nazaré.

Dr. Pessoa também esteve no município de Milton Brandão. Na visita à cidade, ele foi acompanhado por Rogério Galvão Leite, o Lingo Lingo, que na noite de sábado organizou um comício para o candidato do Solidariedade em Pedro II, com a presença de pelo menos 1.700 pessoas.

Ainda no domingo, Dr. Pessoa esteve nos municípios de Demerval Lobão e Monsenhor Gil, acompanhado do deputado Evaldo Gomes, presidente do diretório estadual do PTC. Nas duas cidades, a comitiva participou de reuniões em residências de lideranças locais.