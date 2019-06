Dr. Pessoa e Themístocles se reúnem para definir filiação ao MDB

O ex-deputado Dr. Pessoa (Sem Partido) se reúne nesta segunda-feira (23) com o deputado Themístocles Filho e o senador Marcelo Castro. O encontro acontece na sede do MDB e pode definir se Pessoa, que é pré-candidato à Prefeitura de Teresina, vai se filiar ou não à sigla.



A filiação do ex-deputado já era dada como certeza entre os emedebistas, que já manifestavam o desejo de tê-lo como candidato do partido à Prefeitura de Teresina. Apesar dos diálogos avançados, Dr. Pessoa e Themístocles Filho, que é o presidente municipal do MDB, acabaram se distanciando.



Acerto com o MDB depende apenas das alianças da sigla, diz pessoa - Foto: Arquivo O Dia



A reaproximação acontece por intermédio do presidente da Câmara Municipal de Teresina, Jeová Alencar (PSDB), que aguarda a abertura de uma janela para se filiar ao MDB, mas já atua como um dos principais articuladores do partido para as eleições de 2020.

Em recente entrevista, Dr. Pessoa afirmou que o acerto com o MDB depende apenas das lideranças da sigla. “Depende do MDB. Aguardamos uma resposta dele e do MDB. Mas eu quero ser candidato a prefeito”, disse.

Além do MDB, Dr. Pessoa afirma ter propostas de outras siglas, como PSC. O ex-deputado garante que não abre mão de uma candidatura majoritária no próximo ano.

Luiz Carlos OliveiraNatanael Souza - Jornal O Dia