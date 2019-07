Dr. Pessoa e Robert Rios podem compor chapa majoritária em 2020

Lideranças do MDB trabalham para possibilitar que os ex-deputados Dr. Pessoa e Robert Rios estejam no mesmo palanque na disputa pela Prefeitura de Teresina em 2020. A chapa, considerada ideal para enfrentar o grupo que comanda o Palácio da Cidade, é articulada pelo presidente da Assembleia Legislativa, Themistocles Filho.

Nos últimos dias, Themistocles, que também é o presidente do diretório municipal do MDB, intensificou as conversas com Robert e chegou a convidar o ex-deputado a fazer parte dos quadros do partido. “Qualquer partido faz isso, vai procurar aliados. Eu desejo que o Robert Rios seja um aliado nosso. [Dr. Pessoa e Robert Rios] É a chapa dos sonhos dos teresinenses”, disparou o presidente da Assembleia.

O presidente da Câmara Municipal, Jeová Alencar, também é um entusiasta da possível união de forças entre Dr. Pessoa e Robert Rios e vem atuando como um dos articuladores entre os dois ex-deputados.



Dr. Pessoa deve chegar ao MDB em agosto, a convite do presidente da sigla, Themístocles Filho - Foto: Arquivo O Dia



“Já estivemos com o Robert e ele disse que está preparado para ser candidato a prefeito, preparado para ser candidato a vereador, e não descarta ser candidato a vice do Dr. Pessoa. Não tenho nenhuma dúvida que será uma chapa competitiva, pela história dos dois e pelo que representam para a cidade de Teresina”, destacou Jeová Alencar.

Ao ser questionado sobre as chances de compor uma chapa com Dr. Pessoa, Robert Rios não descarta a possibilidade e afirma que poderia ocupar a vaga de vice em uma eventual coligação. Apesar disso, ele diz que ainda é cedo para uma definição e diz que permanece filiado ao Democratas.

“Gosto muito do meu partido, fui muito bem recebido e estou muito confortável no Democratas. Se for pra ser vice do Dr. Pessoa, é preferível que eu esteja em outro partido. É uma possibilidade, mas a decisão tem que ser coletiva”, disse Robert Rios.

Natanael Souza - Jornal O Dia