Dr Pessoa e MDB acertam filiação, que só será oficializada em agosto

Após idas e vindas, o ex-deputado estadual Dr. Pessoa acertou sua filiação ao MDB. A decisão foi anunciada na manhã dess segunda-feira (24), após uma reunião na sede do partido, no entanto, a decisão só será oficializada em agosto, quando a sigla realizará uma convenção.



Dr Pessoa afirmou que a “convergência de ideias” entre ele e o MDB pesou na sua decisão, além, é claro, da possibilidade de disputar novamente a Prefeitura de Teresina nas eleições municipais de 2020. Apesar do desejo de representar o partido no pleito, o ex-parlamentar reforçou que a escolha será democrática, haja visto que há outros quadros que já manifestaram desejo de ser o candidato majoritário emedebista, como o vereador Luiz Lobão.





Dr. Pessoa após reunião com a cúpula do MDB na sede do partido, onde acertou sua filiação na sigla. Na foto, entre o presidente da Alepi, Themístocles Filho, e o senador Marcelo Castro, presidente da legenda - Foto: Assis Fernandes/O Dia

“Dentro do partido é que vamos discutir, vamos pelo caminho da democracia. Se o MDB achar que devo ser o candidato a prefeito, se achar que posso ser outra coisa ou não ser nada. Estou no MDB sem nenhuma restrição, mas segundo as conversações, sou pré-candidato a prefeitura de Teresina”, declarou Dr. Pessoa.

O senador Marcelo Castro, presidente do MDB no Piauí, destacou a figura popular e, apesar de derrotado, os bons desempenhos do mais novo membro do partido nas eleições municipais de 2016 em Teresina e na do ano passado, quando foi o segundo mais votado para o Governo do Estado. “Sem dúvida nenhuma ele é um dos prováveis candidatos que o MDB terá agora nas eleições de 2020”, pontuou.

Além dos já citados, a reunião contou com a presença do presidente da Assembleia Legislativa do Piauí (Alepi) e do diretório do partido na capital, Themístocles Filho, dos deputados João Madison e Zé Santana. O presidente da Câmara Municipal de Teresina, Jeová Alencar (PSDB), outro que deve se filiar ao MDB, também participou do encontro.

Pré-candidato

Confirmado o acerto, Themístocles acredita que Dr. Pessoa deve ser o nome do MDB para disputar a Prefeitura de Teresina em 2020. “Só se aparecer outro melhor. Quando falo melhor, falo em votos, porque todo mundo é do bem. Mas hoje, qualquer pesquisa que se faça o Dr. Pessoa é o destaque”, conclui.

Breno Cavalcante - Jornal O Dia