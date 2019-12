Dr. Pessoa e Fábio Abreu são os mais lembrados em pesquisa

A primeira pesquisa do Instituto Data O DIA revela que os nomes de Dr. Pessoa, Fábio Abreu e Silvio Mendes estão entre os mais lembrados pelo eleitorado teresinense para disputar a Prefeitura de Teresina nas eleições do ano que vem. Na pesquisa estimulada realizada pelo instituto, os eleitores foram convidados a responder a seguinte pergunta: “Se as eleições municipais fossem hoje, e os candidatos a prefeito de Teresina, fossem “somente estes” em qual deles você votaria?”.

O nome do médico Dr. Pessoa aparece em primeiro lugar, seguido pelo secretário de Segurança Capitão Fábio Abreu e pelo também médico e ex-prefeito de Teresina, Silvio Mendes. 11,48% dos entrevistados não souberam responder à questão.

Dr. Pessoa e Fábio Abreu lideram pesquisa. (Foto: Arquivo O Dia)

A primeira pesquisa do Instituto Data O DIA foi realizada em 46 bairros de Teresina, de 19 a 21 dezembro e ouviu 601 pessoas com 16 anos de idade, ou mais, com domicílio eleitoral na capital piauiense. A pesquisa foi encomendada pelo Sistema O DIA de Comunicação. A margem de erro é de 3,37%.

Na pesquisa espontânea Dr. Pessoa e Capitão Fábio Abreu são os nomes mais lembrados



Na pesquisa espontânea, quando os nomes de pré-candidatos não são apresentados aos entrevistados, o Instituto Data O Dia perguntou: “Se as eleições municipais fossem hoje, em quem você votaria? 37,60% disseram que votariam no médico Dr. Pessoa; 22,80% citam o deputado federal e secretário de Segurança, Capitão Fábio Abreu e 11,65% disseram que votariam no ex-prefeito de Teresina, Silvio Mendes. 13,14% não souberam responder à questão.

Diferença entre Pessoa e Fábio é de 10 pontos



A pesquisa do Instituto Data O DIA também fez uma pesquisa estimulada em relação a disputa pela Prefeitura de Teresina, colocando um confronto direto entre o pré-candidato do MDB, Dr. Pessoa, e o pré-candidato do PL, Fábio Abreu.

Na disputa, o emedebista aparece com 49%, enquanto Abreu registra 39%. 12% não souberam ou não quiseram responder. Até o momento, Dr. Pessoa e Fábio Abreu aparecem como os principais nomes da oposição para concorrer ao Palácio da Cidade. O prefeito Firmino Filho ainda não indicou o nome que deve receber o apoio de sua base aliada.

Lourdes, Silvio Mendes e Silas Freire são os nomes mais rejeitados pelos entrevistados

A primeira pesquisa do Instituto Data O DIA revela que a professora Lourdes Melo, o médico Silvio Mendes e o apresentador Silas Freire são os nomes mais rejeitados pelo eleitor teresinense entre os que podem disputar a Prefeitura de Teresina nas eleições do ano que vem. O levantamento mostra que a militante de extrema esquerda é rejeitada por 13,31% dos eleitores, enquanto o ex-prefeito tem 9,48% de rejeição. Eles são seguidos por Silas Freire, rejeitado por 7,99%.

Em seguida na lista de maior rejeição aparecem nomes que já se apresentam como pré-candidatos a prefeito. Fábio Novo (PT) tem 6,32% de rejeição e Dr. Pessoa é rejeitado por 6,16%. Os demais nomes foram rejeitados por menos de 5% do eleitorado. Nomes como o de Fábio Abreu, Dudu, Robert Rios, Jeová Alencar, Georgiano Neto, Charles da Silveira, Valtão – Rei das Motos, Pastor Gessivaldo, Luciano Nunes, Rodrigo Martins, Washington Bonfim, Jesus Rodrigues, Margarete Coelho e Fábio Sérvio também aparecem na lista. O percentual de pessoas que disseram que não sabem ou não responderam foi de 27,12%.

Fábio Abreu venceria Firmino Filho numa disputa pela Prefeitura de Teresina



O atual secretário de Estado da Segurança Pública e deputado federal Capitão Fábio Abreu venceria o atual prefeito de Teresina, Firmino Filho, na disputa pela Prefeitura da capital piauiense.

A pesquisa do Instituto Data O DIA realizada na capital demonstra que em caso de confronto direto entre eles, Fábio Abreu têm 56,57% da preferência do eleitorado, enquanto o tucano 24,46%. 18,97% dos entrevistados não souberam ou não quiserem responder. Os entrevistadores responderam à pergunta: “Se as eleições para prefeito de Teresina fossem entre o deputado Fábio Abreu e Firmino Filho, em quem você votaria?”.

Ressalta-se que como Firmino Filho já ocupa a prefeitura de Teresina pelo segundo mandato consecutivo e com isso ele não tem mais o direito de concorrer ao Palácio da Cidade. No entanto, o tucano deve apresentar um nome para representar seu grupo político na disputa.

Wellington Dias é o maior líder político do Piauí

O governador Wellington Dias (PT) é tido pelos eleitores da Capital como o maior líder político do Piauí. De acordo com a pesquisa Data O DIA, o gestor é visto dessa forma por 17,14% dos entrevistados.

Em segundo lugar, com apenas 4,99%, aparece o atual prefeito de Teresina, Firmino Filho (PSDB). A lista tem na sequencia o ex-governador Alberto Silva, que morreu em 2009 e é visto como o maior líder político do Piauí por 3% dos teresinenses. A pesquisa foi espontânea, ou seja, quando não é apresentado alternativas ao eleitor.

João Magalhães