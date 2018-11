O deputado estadual Dr. Pessoa, de 71 anos, foi atropelado por uma motocicelta no início da noite desta quinta-feira (22), na estrada do povoado Cacimba Velha, na zona Rural de Teresina. Segundo o deputado, após o acidente, ele mesmo fez a limpeza e os curativos das lesões, incluindo a sutura de um corte profundo no joelho esquerdo.



Em entrevista ao O DIA, o parlamentar conta que foi surpreendido pela motocicleta quando fazia caminhada nas proximidades do seu sítio. “Eu estava fazendo essa caminhada numa estrada de chão. Vinha uma moto e, quando chegou perto, eu fui desviar pro lado esquerdo e ele foi pro mesmo lado”, conta o Dr. Pessoa.

Dr. Pessoa é atropelado por motocicleta: “Eu mesmo fiz a sutura”. (Foto: Reprodução)



Devido ao atropelamento, o deputado ficou bastante lesionado na região frontal da cabeça, no ombro direito, tórax, perna e joelho direito. Segundo ele, a maior lesão ocorreu logo abaixo da rótula do joelho esquerdo. “Eu sou médico há mais de 40 anos, então eu me auto examinei e fiz o tratamento, apliquei a anestesia e fiz a sutura do corte. Como eu tenho coragem de cuidar das pessoas, eu tenho coragem de cuidar de mim também”, relata.

Apesar da gravidade do acidente, o deputado não culpa o motociclista. “Ele ficou tão apavorado, mas nem foi culpa dele, nem minha. Ele só não me levou para o hospital porque eu não ia de moto. Ao invés de ficar deitado, eu me levantei e fui pro meu sítio”, diz.

Por causa dos ferimentos, o parlamentar afirma que irá se ausentar por alguns dias dos compromissos médicos e da cadeira na Assembleia Legislativa.

Nathalia Amaral