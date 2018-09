Dr. Pessoa diz que governo WDias é o principal culpado por criminalidade

O tema da segurança pública é uma das principais pautas de discussão nas eleições deste ano. Diante de estatísticas pouco animadoras, Dr. Pessoa (SD) defendeu a aplicação de mais recursos na segurança pública, e disse que a atual gestão é a principal culpada pelos índices alarmantes da criminalidade no estado.

Para Dr. Pessoa, policiais civis, militares e bombeiros são submetidos a condições de trabalho precárias. Em discurso, ele lembrou que é comum as viaturas ficarem no prego por problemas mecânicos e até por falta de gasolina.

O candidato ao governo do Estado mencionou ainda a crise do sistema prisional, que está "superlotado e com uma quantidade de agentes penitenciários muito inferior ao ideal, sem falar na estrutura deplorável das unidades penais".

O anúncio do cargo que realmente disputaria só foi feito pouco antes do término do período de registro de candidaturas, após uma sucessão de anúncios onde ele alternou entre Senado e Governo. Nos últimos dias, ele tem anunciado apoio de políticos em vários municípios do Estado. "Eu comecei como uma andorinha só. E agora já estou fazendo verão, com várias pessoas ao meu redor", afirmou Pessoa.

Ananda Oliveira