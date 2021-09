Nove meses após o início da gestão, o Prefeito de Teresina revelou em coletiva na manhã desta quinta (09) que espera a "graça de Deus" para resolver a grave crise no transporte público da capital. Após afirmar que resolveria em 100 dias o caos no transporte, o gestor leu oito pontos de uma contraproposta que foi apresentada aos empresários do setor, até amanhã a Prefeitura aguarda uma resposta do Setut. Caso os empresários rejeitem a oferta de Dr. Pessoa, umplano B, que não foi apresentado, será colocado em execução. A municipalização, defendida solitariamente por Dr. Pessoa, foi descartada.



De acordo com o prefeito são oito exigências para que o acordo com os empresários seja selado. São eles.

1. Gratuidade para o transporte de estudantes de escolas públicas municipais

2. Ônibus com Wi-Fi e ar condicionado.

3. Efetivo funcionamento do sistema de Integração

4. Revisão no valor das tarifas.

5. Obediência a vida média dos veículos e de sua utilização (Ónibus em bom estado).

6. Controle da bilhetagem eletrônica por parte da prefeitura

7. Retorno da circulação da frota prevista na ordem de serviço da STRANS

8. 48 horas a partir da notificação para se manifestar sobre esses pontos

A expectativa do prefeito é que já na segunda o sistema volte de fato a funcionar. De acordo com ele a primeira proposta dos empresários foi fraca e a prefeitura espera algo melhor.

"Esperamos com a graça de Deus que o sistema volte a funcionar. A proposta das empresas foi desnutrida, praticamente a mesma coisa dos últimos 35 anos. Apresentamos os pontos que vamos cobrar para que melhore o transporte público. A resposta vai ter que ser dada em 48 horas, a partir daí vamos agir. Se não aceitarem teremos um plano B. Na hora certa vamos dizer qual é o plano". Disse o gestor

Consultado o SETUT revelou que o órgão ainda não foi notificado oficialmente, e aguarda para responder formalmente a Prefeitura.

Dívida milionária

O prefeito revelou também que não irá pagar dívidas de gestões passadas, porém reconheceu que o executivo deve milhões às empresas

" Vamos discutir a suposta dívida deste ano que os empresários dizem que nós devemos. Algo em torno de 7 milhões. O que devemos iremos pagar, as dívidas de gestões passados não serão discutidas” disse Dr. Pessoa

Sem guerra

Já o vice-prefeito Robert Rios afirmou que não haverá uma guerra entre a Prefeitura e os empresários do transporte público. Ele que também acumula o cargo de secretário de finanças, defendeu que a própria Prefeitura controle a bilhetagem e a arrecadação do sistema.

“Vamos retomar a bilhetagem que estava sequestrada pelo Setut. Não temos nenhum contrato com o Setut, eles são um corpo estranho. O Dr, Pessoa fez uma proposta se for aceito tudo resolvido, se não teremos um plano B. O que foi apurado pela CPI foi grave, mas não vamos transformar a prefeitura em uma delegacia de polícia, e nem em Ministério Público. Somos responsáveis por resolver os problemas do transporte, vamos no que pudermos ajudar. A prefeitura não vai entrar em guerra com os empresários” concluiu.

Comissão Especial



Em nota a Prefeitura revelou também a criação de uma comissão especial junto a Strans para avaliar a situação:

NOTA

​A Prefeitura Municipal de Teresina (PMT), diante da histórica problemática decorrente dos transtornos provocados pela má prestação do serviço de transporte coletivo aos teresinenses nos últimos 6 anos, e, considerando a já desgastada relação entre os donos das empresas consorciadas e os trabalhadores do transporte coletivo que culminaram em 15 greves ocorridas nesse mesmo período, vem a público esclarecer que desde o primeiro dia da atual gestão tem diligenciado no sentido resolver tais impontualidades do serviço.

Diante desse quadro, o Prefeito Dr. Pessoa determinou junto à STRANS a constituição de Comissão Especial para análise dos contratos de concessão do serviço de transporte coletivo, que, ao final de seus trabalhos, apresentou Relatório Analítico acerca da execução contratual por cada consórcio, apontando diversas inconsistências, as quais foram robustecidas com o recebimento do Relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), que também identificou pontos de distorção que merecem ajustes na perspectiva de assegurar o cumprimento das obrigações assumidas e melhorar a qualidade da prestação dos serviços à população de Teresina.

​Assim, a PMT reconheceu que os concessionários estavam deixando de cumprir vários itens contratuais como a disponibilização do serviço de atendimento telefônico com acesso gratuito, disponibilização de informações de próxima parada em áudio interno no veículo, divulgação de informações via consulta por celular ao usuário do sistema, dentre outros.

​Os relatórios também pontuaram a existência de dados conflitantes no Sistema Eletrônico de Bilhetagem (SEB) que dificultaram e ainda dificultam a correta apuração do movimento financeiro envolvido e impossibilitam a correta previsão dos valores referentes às gratuidades do exercício de 2022 bem como, inúmeras inconsistências nos documentos de regularidade fiscal, licenciamento de veículos e seguro de passageiros.

​​O correto gerenciamento dos dados do SEB pode, inclusive, trazer parâmetros mais exatos que auxiliem na verificação da possibilidade de sustentação do sistema diante de eventual oferta de gratuidade do transporte aos estudantes do ensino fundamental de escolas públicas municipais, bem como do implemento de outras modalidades de tarifas sociais.

A PMT entende ainda que o edital de concessão estabelece a possibilidade de implementação de melhorias nas especificações técnicas dos veículos, à medida em que novas tecnologias se popularizam. Dessa forma, considerando o padrão adotado nas grandes cidades, o cidadão teresinense deveria estar usufruindo de um transporte pontual, regular, seguro, em ônibus mais confortáveis, inclusive com a presença de ar condicionado, wifi e outras tecnologias.

Nesse cenário, o prefeito Dr. Pessoa determinou a notificação dos concessionários do serviço de transporte coletivo municipal a cerca de todas as irregularidades citadas, bem como, na forma da lei, estipulou prazo para saneamento de todas elas. Findado o prazo e não atendidas as condições previstas em contrato, serão tomadas as medidas administrativas cabíveis.

A Prefeitura Municipal de Teresina reafirma seu compromisso de zelar pela qualidade do transporte público como forma de respeito à dignidade de cada cidadão que deve ter acesso a um serviço com segurança e conforto adequados e que deve ser propiciado por uma gestão efetivamente integrada com o povo.

