Dr. Pessoa diz que aceita convenção para definir candidatura do MDB

Apontado como candidato natural do MDB à Prefeitura de Teresina nas próximas eleições, o ex-deputado Dr. Pessoa afirmou que aceita que a decisão aconteça por meio da convenção partidária, caso não haja um consenso entre os membros da sigla. Além dele, o vereador Luiz Lobão e o deputado Henrique Pires também já manifestaram interesse em representar a sigla na eleição majoritária.



"Eu aceito ser submetido a pesquisa séria e ética, e aceito a disputa através da convenção. Se lá não tiver o nome de consenso, vamos para disputa. A disputa é boa, porque é democracia", afirmou.

Filiação de Dr. Pessoa ao MDB vai acontecer dia 23 de agosto - Foto: Jailson Soares/O Dia



Dr. Pessoa também afirmou que decidiu se filiar ao MDB para manter o discurso de pré-candidato. Segundo ele, a indefinição era motivo de questionamentos entre os apoiadores.

"Eu estava sendo pressionado pela sociedade e pelos amigos, por isso resolvi me decidir logo. Eu digo como a Marcinha de carnaval: 'do MDB eu não saio, e daqui ninguém vai me tirar', porque na minha frente vai a democracia", disse.

A filiação de Dr. Pessoa ao MDB vai acontecer no próximo dia 23 de agosto, em um evento que deve contar com a presença de representantes da direção nacional da sigla.

Natanael Souza - Jornal O Dia