Dr. Pessoa diz estar melhor preparado para eleição de 2020

Pré-candidato a prefeito deTeresina pelo MDB, Dr. Pessoa diz estar mais preparado para disputar a eleição de 2020. Derrotado em primeiro turno quando concorreu à prefeitura da Capital em 2016, o que se repetiu na disputa para o governo do estado em 2018, ele afirma que a situação agora é diferente.

Dr. Pessoa faz a afirmação baseado nas recentes declarações de apoio que recebeu dentro do próprio MDB e partidos aliados. O MDB sinaliza que vai sair em consenso. Depois que o deputado estadual Henrique Pires anunciou desistência da pré-candidatura, Pessoa acredita agora no apoio do vereador Luiz Lobão.

“Eu não tinha tanto preparo. Eu vim sozinho na eleição passada, num partido que às vezes tinha que dar o dinheiro da passagem de ônibus, contra 21 partidos do poder que está ai. Agora eu estou num time melhor que a Seleção Brasileira. Estamos trabalhando em conjunto e estou sendo orientado a não brigar”, revela.

Dr. Pessoa acredita que vai estar no segundo turno das eleições do próximo ano (Foto: Elias Fontinele / O DIA)

Ele comemora a composição comRobert Rios (PSB) e os apoios do senador Marcelo Castro e do ex-governadorWilson Martins. “Sou um cidadão feliz porque sei que vou sair candidato a prefeito de Teresina com o consenso do meu partido e dos partidos que vão compor conosco e ter como vice o professor Robert Rios, que é uma pessoa muito inteligente”.

Pessoa evita criticar a demora na escolha do candidato do prefeito Firmino Filho, mas ataca o sistema de saúde municipal e a mobilidade urbana. Já para os pré-candidatos Fábio Novo (PT) eFábio Abreu (PL) ele não esconde elogios. Confiante que vai estar no segundo turno das eleições, ele deseja o apoio da oposição. “Eu vou estar no segundo turno com certeza e espero que meus amigos que não passem me apoiem”, espera.

Otávio Neto