Dr. Pessoa confirma saída do MDB e acerta filiação ao PL

O prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, confirmou nesta terça-feira (18) saída do MDB e acertou sua para filiação ao PL. A decisão foi anunciada à imprensa após reunião de Dr. Pessoa com o presidente do partido no Piauí, deputado estadual Fábio Xavier, que está deixando o comando da sigla, e o presidente municipal da sigla, vereador Leonardo Eulálio.

Dr. Pessoa declarou que conversou com o Valdemar da Costa Neto, presidente nacional do PL, por telefone e comunicou o desejo de realizar o ato de filiação nas próximas semanas em Brasília e com a presença do presidente Bolsonaro. A presidência do diretório deve ficar com Pessoinha, o filho do prefeito.

Foto: Assis Fernandes / O Dia

A crise entre Dr. Pessoa e o MDB, partido pelo qual foi eleito prefeito de Teresina em 2020, começou depois de declarações do gestor contra o deputado Themístocles Filho, presidente da Alepi. Desde então, Pessoa começou a buscar um partido para comandar.

Na semana passada, o gestor se encontrou o presidente Jair Bolsonaro e o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, no Palácio do Planalto, e tratou sobre a possibilidade de assumir o PL, que foi esvaziado no estado depois filiação de Bolsonaro.

