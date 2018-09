Dr. Pessoa, Luciano, Valter e Elmano repudiam ataque a Bolsonaro

Além do governador Wellington Dias (PT) e do empresário Fábio Sérvio (PSL), outros candidatos ao Governo do Piauí também manifestaram repúdio ao atentado sofrido pelo deputado Jair Bolsonaro (PSL) nesta quinta-feira (6), durante evento de campanha na cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais.

O candidato ao Governo Dr. Pessoa divulgou nota ainda na noite de quinta-feira manifestando solidariedade ao presidenciável

A coligação “Mudar para Cuidar da Nossa Gente”, encabeçada por Dr. Pessoa (Solidariedade), manifestou "repúdio irrestrito a toda e qualquer forma de violência".

"Lamentamos profundamente o ocorrido com o candidato à Presidência Jair Bolsonaro, do PSL, nesta quinta-feira (6), em Juiz de Fora (MG). Acreditamos e defendemos o diálogo e a convivência pacífica em qualquer circunstância. Por isso, nossa campanha é feita com cuidado, com afeto e com respeito pelas pessoas. Somente, assim, construiremos um estado, um país e um mundo melhor", diz a nota assinada pela coligação de Dr. Pessoa.

O jurista Valter Alencar Rebêlo, candidato do PSC, disse que é preciso resgatar valores e a segurança do país.



O candidato ao Governo pelo PSC, Valter Alencar (Foto: Assis Fernandes / O DIA)

"Essa é uma realidade que o brasileiro sente na pele [...] Precisamos resgatar valores e, principalmente, a segurança do Brasil. No Piauí a realidade é similar. Precisamos ter a atuação do estado em proteção à vida, em proteção do cidadão", afirmou o candidato do PSC.

O senador licenciado Elmano Férrer (Podemos) também declarou que o esfaqueamento de Bolsonaro foi um golpe na democracia, e defendeu mais respeito e empatia entre as pessoas.

"Lamentamos profundamente o atentado contra Jair Bolsonaro. Repudiamos qualquer tipo de violência e, neste caso, também podemos dizer que foi um atentado à democracia. O respeito à opinião do próximo e a empatia devem prevalecer em todos os casos", diz nota divulgada por Elmano.



O senador Elmano Férrer, candidato ao Governo pelo Podemos (Foto: Lina Magalhães)

Luciano Nunes (PSDB) manifestou solidariedade ao presidenciável e ressaltou que as divergências políticas não podem gerar violência.

"Independente das nossas convicções políticas, somos contra toda e qualquer forma de violência. Somos solidários ao presidenciável Jair Bolsonaro e estamos na torcida pela sua recuperação", declarou Luciano, também por meio de nota.

O candidato ao Governo pelo PSDB, Luciano Nunes

Cícero Portela