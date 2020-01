Dr. Hélio confirma que mantém pré-candidatura a prefeito de Parnaíba

Além de Fábio Abreu, em Teresina, o PL também trabalha para lançar candidatura própria nas principais cidades do estado do Piauí. Em Parnaíba, o nome da sigla para a disputa majoritária é o deputado estadual Dr. Hélio, que descarta abrir mão de sua pré-candidatura. Deputado mais votado no município nas últimas eleições, ele tenta viabilizar acordos com outras lideranças da base do governo estadual.



“Nós estamos trabalhando com essa possibilidade desde sempre. Lógico que a nossa principal preocupação é fazer um mandato positivo para a cidade e para a região, mas nós fomos o deputado mais votado de Parnaíba e isso, naturalmente, cria uma condição para a eleição municipal. Estamos trabalhando com a possibilidade de dialogar com outras lideranças, mas com a perspectiva de consolidar uma candidatura a prefeito”, afirmou Dr. Hélio.

Para consolidar a pré-candidatura à Prefeitura de Parnaíba, Dr. Hélio disputa a benção do governador Wellington Dias (PT) com outros dois nomes da base aliada do Palácio de Karnak, o secretário estadual de Saúde, Florentino Neto; e o ex-deputado José Hamilton Castelo Branco, ambos ex-prefeitos do município.





João MagalhãesNatanael Souza