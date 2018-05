Dono da Riachuelo vem a Teresina amanhã para fortalecer pré-campanha

O empresário e pré-candidato a presidência da República, Flávio Rocha, cumpre agenda em Teresina amanhã (08). O presidenciável, que é executivo da Riachuelo, vem ao Piauí para participar do encontro estadual do PRB, mas, principalmente, para fortalecer sua pré-candidatura no Estado. No Piauí, a sigla faz parte da base de Wellington Dias (PT).



“Vamos ter um encontro para tratar dos diretórios provisórios. É uma questão de contabilidade crucial para que o partido permaneça nos municípios. Aproveitando a oportunidade da vinda do Flavio Rocha, nós vamos apresentá-lo como nosso pré-candidato à presidência e o Frank Aguiar como pré-candidato a senador”, disse o presidente do PRB no Piauí, Gessivaldo Isaías.

Flávio Rocha, que tem um posicionamento econômico liberal, se filiou ao PRB em março para poder disputar as eleições de outubro. O executivo já foi deputado federal por dois mandatos e é vice-presidente e diretor de relações com investidores da empresa Guararapes. “O partido aceitou essa candidatura e estamos trabalhando, divulgando o nome”, pontuou Gessivaldo.

Antes do encontro estadual da sigla, que acontecerá a partir das 15h na sede do PRB, Flávio Rocha participará de um almoço na sede da Federação das Indústrias do Piauí (FIEPI), onde irá se encontrar com empresários e presidentes de instituições. Além disso, o empresário vai ministrar uma palestra em uma faculdade particular da Capital.

Desde que se lançou como pré-candidato, Flávio Rocha tem visitado as sedes estaduais do PRB e conversado com empresários em busca de apoio. “O próximo presidente será um liberal reformista", afirmou o executivo em uma de suas plataformas digitais.

Ithyara Borges