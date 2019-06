Dois piauienses vão compor Frente pela redução da maioridade penal

Os deputados Átila Lira (PSDB) e Júlio César (PSD), foram os dois únicos parlamentares federais da bancada piauiense a assinar o requerimento de criação da Frente Parlamentar Mista, pela Redução da Maioridade Penal no Brasil, de autoria do deputado Carlos Jordy (PSL-RJ), que deve ser o coordenador do grupo.

A reportagem tentou contato com Átila Lira, coordenador da bancada piauiense no Congresso Nacional, e com Júlio César, mas não conseguiu retorno. Ao todo, 203 parlamentares, entre deputados e senadores, de 17 partidos, assinaram a proposta de criação da Frente Parlamentar que será lançada oficialmente na próxima terça-feira (25).

As frentes parlamentares são agremiações suprapartidárias que buscam aprimorar e debater um tema específico, neste caso, a redução da maioridade de 18 para 16 anos, como já aprovado no plenário da Câmara Federal mas que ainda precisa ser votado no Senado.

O objetivo dessa nova Frente é discutir o tema e as propostas já em trâmite no Congresso Nacional para buscar formas de levar a voto a possibilidade de responsabilizar penalmente o maior de 16 anos

Breno Cavalcante