DNIT anuncia extensão da duplicação das BR’s 316 e 343 e nova licitação da João XXIII

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes anunciou na manhã desta segunda (01) a extensão de obras importantes na malha viária da região metropolitana de Teresina. O Superintendente Regional no Piauí, José Ribamar Bastos, confirmou que as obras duplicação do acesso sul, pela rodovia 316, e do acesso leste, via rodovia 343, terão os projetos concluídos no mês de dezembro, estendendo as rodovias federais duplicadas até Monsenhor Gil na região Sul e Altos na saída leste. O rebaixamento da Avenida João XXIII também será novamente licitado no mês de Dezembro.



Ribamar Bastos explicou durante evento para a entrega de mais 8 km de duplicação da 316, que a extensão da duplicação das duas rodovias federais será fundamental para desafogar o trânsito na região metropolitana de Teresina. O gestor revelou detalhes do andamento do cronograma das obras.

“Hoje com os outros trechos na BR316 temos 20 km de duplicação na saída sul de Teresina, isso faz toda a diferença e não notamos mais a lentidão no tráfego na saída pela 316. Essa obra do ponto de vista do DNIT está equacionada, do ponto vista físico e financeiro. O senador Elmano colocou 57 milhões em emendas e isso foi definitivo para assegurar todos os recursos dessa obra. A preocupação do DNIT não é mais com essa obra. Estamos preocupados agora com a duplicação do trecho de Teresina a Altos, já concluímos o projeto agora em Dezembro com o contorno rodoviário em Altos, e a 316 de Demerval Lobão a Monsenhor Gil, que são mais 22 km e também concluiremos o projeto em Dezembro. No próximo semestre a energia do DNIT estará voltado para essas duas obras” finalizou Ribamar Bastos.

Principal corredor de acesso à região central da capital, a Avenida João XXIII passará por uma grande reforma. A via será rebaixada no cruzamento com a Avenida Zequinha Freire, acabando com um intenso engarrafamento que se forma no balão da ladeira do Uruguai.

“Uma boa notícia também para Teresina, na próxima semana o DNIT irá licitar novamente o rebaixamento da João 23. O edital sairá na próxima semana uma vez que a empresa vencedora no primeiro certame deu problema com o DNIT e decidimos não assinar o contrato. Aquele cruzamento da Zequinha freire com a João 23 é um gargalo grande na mobilidade em Teresina e vamos trabalhar para concluir essa obra”, concluiu o superintendente.

Parceria Bolsonaro, Tarcísio com o Piauí

O senador Elmano Férrer (Progressistas) fez uma análise da parceria desenvolvida entre o governo federal e o Piauí. Para ele a parceria entre Bolsonaro e o estado irá tirar do papel um sonho antigo dos teresinenses.

“Hoje estamos concluindo mais 8 km, dos 20 km. Até o final do mês o DNIT espera liberar mais 2 km, no próximo ano a gente espera entregar toda a obra do governo federal executada pelo nosso ministro Tarcísio Freitas e nosso presidente da República Jair Bolsonaro que assegurou os recursos finais para a conclusão da obra. Isso é um sonho antigo, eu aloquei 57 milhões e com isso viabilizamos essa obra que é uma bandeira que abracei. Acreditamos iniciar no próximo ano essa obra em direção a Altos e Monsenhor Gil”, avaliou o senador Elmano Férrer.

