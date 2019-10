Diretório municipal do PT se reúne hoje para discutir Eleição 2020

Os membros do diretório municipal do Partido dos Trabalhadores se reúnem nesta terça-feira (15) para discutir os rumos da candidatura própria para as eleições do próximo ano. O encontro deve contar com a presença dos dois vereadores da sigla na capital, Deolindo Moura e Dudu, e dos três atuais pré-candidatos, Fábio Novo, Franzé Silva e Júnior do MP3.



Durante a reunião, marcada para as 15h30, os membros do diretório estadual devem avaliar o resultado das últimas pesquisas de intenção de votos divulgadas na capital, nos cenários qualitativo e quantitativo. Além disso, a discussão vai girar entorno da definição do perfil de candidato que melhor se enquadra com o partido. Ainda durante o encontro, vai ser discutido o processo de transição no comando do diretório municipal do PT, que sai das mãos do ex-vereador Gilberto Paixão e passa a ser comandado pelo suplente de deputado estadual Cícero Magalhães.



João MagalhãesNatanael Souza