Diretoria do PRB Mulher toma posse neste sábado

O presidente estadual do Partido Republicano Brasileiro (PRB), deputado Gessivaldo Isaías, empossa neste sábado, 10, a diretoria do PRB Mulher, presidido por Francinete Maia Saraiva. A solenidade ocorrerá durante o II Encontro Estadual do PRB Mulher, que será realizado no Salão Nobre da Câmara Municipal de Teresina, a partir das 9h30, com a participação de mulheres filiadas e simpatizantes da sigla.

Esse segundo encontro estadual do PRB Mulher faz parte das comemorações alusivas ao Dia Internacional da Mulher, no dia 8 de março, e que marca a presença das republicanas nesse atual contexto político. No evento, segundo Francinete Maia, a discussão temática será "A mulher e a sua participação no atual cenário político", visando dar incentivo as mulheres do partido a serem mais participativa na política. "Queremos despertar em cada republicana o desejo de disputar mandato neste pleito que se aproxima", pontua.

Ainda segundo Francinete, o PRB é o partido que dar vez e voz a mulherada. A prova disso, diz ela, a sigla é uma das que possui o segmento feminino como maioria de filiados. "Nesse encontro vamos reafirmar nossas posições, debater o nosso papel no contexto político e fortalecer as instâncias partidárias, atraindo aos seus quadros mais lideranças políticas femininas.

Ascom