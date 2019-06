Direção estadual do Novo anuncia visita de João Amoedo em Teresina

O presidente nacional do Partido Novo, João Amoedo vai cumprir agenda em Teresina no próximo dia 26 de junho. O ex-presidenciável estará acompanhado da vereadora de São Paulo, Janaína Lima, para participar de eventos na capital. A informação foi confirmada pelo coordenador estadual do Novo no Piauí, Wallace Miranda, que afirma que a visita tem como objetivo fortalecer as ações da sigla no estado do Piauí.



“Estamos trazendo uma vereadora de São Paulo, que é a Janaína Lima, e estamos trazendo também o João Amoedo, que é o presidente do partido. Então, essas duas presenças aqui nesse mês confirmam o fortalecimento e o crescimento do Partido Novo no estado do Piauí, o que possibilita a nossa participação nas eleições do próximo ano”, destacou Wallace Miranda.



João Amoedo - Foto: Agência Brasil

Nos últimos meses, o Partido Novo registrou um crescimento significativo no número de filiados no Piauí. A expectativa dos representantes da sigla é que o número aumente ainda mais nos próximos meses, após o início de uma campanha para atrair novos filiados na capital e no interior do estado.

“No Piauí, éramos cerca de 30 filiados até o último mês de agosto. Atualmente, já somos mais de 300. O Partido Novo não utiliza dinheiro público, então ele precisa dos filiados para manter o partido”, explicou Wallace Miranda.

Processo Seletivo

A seleção para escolher o candidato do Partido Novo à Prefeitura de Teresina vai ser iniciado na próxima semana. O processo vai ser conduzido pela executiva nacional da sigla, que vai avaliar o perfil de cada um dos inscritos. “Quem se interessar vai ter que ir para São Paulo para ser sabatinado. O objetivo é saber se o candidato está realmente alinhado com os princípios e valores do Partido Novo”, explicou o coordenador estadual do Novo.

João MagalhãesNatanael Souza - Jornal O Dia