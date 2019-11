Direção do PC do B reafirma aliança com o PT em Teresina

O novo presidente estadual do PC do B, Zé Carvalho, reafirmou que a sigla deve estar no mesmo palanque que o PT nas eleições municipais do próximo ano em Teresina. De acordo com ele, o diretório irá seguir o que foi deliberado durante a Conferência Estadual realizada no último final de semana, que determinou a aliança com partidos que façam oposição ao governo de Jair Bolsonaro.



“Em Teresina, o partido já aprovou seu rumo. A nossa conferência decidiu que nós abriremos o diálogo com o governador Wellington Dias, que lidera essa frente que se opõe a Bolsonaro no Piauí”, explicou Zé Carvalho.



A decisão tomada na Conferência Estadual do PC do B enterra de vez a possibilidade da manutenção de uma aliança com o grupo do prefeito Firmino Filho (PSDB), que vem sendo defendida por alguns integrantes do partido, como o vereador Enzo Samuel. A tendência é que o parlamentar deixe a sigla para conseguir se manter na base do Palácio da Cidade.

Chapa proporcional

Ainda de acordo com Zé Carvalho, o PC do B não possui interesse em participar da disputa majoritária e vai priorizar a formação de uma chapa proporcional competitiva, para eleger até dois vereadores.

“A nossa prioridade é compor uma boa chapa de vereadores. A Câmara Municipal é um espaço político privilegiado, por lá é que passam as grandes questões da cidade. Vamos trabalhar para eleger uma bancada de vereadores e vereadoras para a nossa capital. Já temos 35 pré-candidatos”, informou.





Luiz Carlos de OliveiraNatanael Souza