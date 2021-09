Dinair espera a união do grupo de Flávio Dino para definição de candidatura ao governo

A prefeita de Timon, Dinair Veloso, revelou na manhã desta quarta (29), em visita ao Sistema Odia de Comunicação, que espera a união do grupo do governador do Maranhão, Flávio Dino, para a eleição do próximo ano. O governador já definiu que será candidato ao senado pelo Estado maranhense, dentro da base existe a expectativa pela definição do nome do senador Weverton Rocha (PDT) para a sucessão de Dino como governador. Em novembro o anúncio deve ser feito. Além do próprio PDT a coligação de Weverton já possui adesão de cinco partidos Cidadania, DEM, PP, PSL e PRB.



Dinair fez uma leitura do cenário para 2022 e demonstrou confiança na união da base governista do governo do Maranhão. A prefeita lembrou o trabalho que Weverton Rocha tem feito por Timon.

“O governador Flávio Dino é o líder do nosso grupo político, nós como política, como prefeita e moradora da cidade de Timon, a gente torce pela união desse grupo. Quem ganha é a nossa cidade, sou do partido do governador Flávio Dino, aliada do governador, tenho uma ligação boa com ele. O senador Weverton Rocha também tem ajudado a cidade de Timon. É um momento que a gente está muito dedicada a gestão, em 2022 vamos tratar dessa questão da eleição a nível estadual e federal e claro que torcemos pela união”, afirmou a prefeita.

Vacinação

A gestora fez ainda uma análise da evolução da vacinação no município. Diferentemente de Teresina, Timon está em um estágio mais avançado na vacinação. Hoje oito em cada 10 pessoas do público-alvo já receberam pelo menos a primeira dose na cidade.

“Graças a Deus a cidade de Timon tem avançado muito na questão da vacinação, temos sido exemplo no estado do Maranhão. Hoje mais de 81% da população timonense já recebeu a primeira dose somada com a segunda. Já são mais de 105 mil timonenses vacinados com a primeira dose, mais de 61 mil com a segunda dose, ou seja, por que nós acreditamos que dessa forma vamos voltar aos poucos a normalidade, e também permitindo a volta dos serviços”, revelou a prefeita.

Reabertura

Dinair ainda revelou que o município irá evoluir na flexibilização comercial nos próximos dias. Segundo ela alguns estabelecimentos poderão ampliar para até 50% de sua capacidade de atendimento.

“Todas as nossas ações tem como suporte, como referência os dados que a saúde nos dão. Hoje o nosso foco é a questão do espaço, da capacidade de atendimento daquele espaço. Se você atendia 100% você vai atender 50% daquele público, sempre olhando para a questão dos dados que a saúde nos passa”, concluiu Dinair Veloso.

