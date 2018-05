Dilma diz ser mentira que Petrobras estava falida e chama preços de barbaridade

A ex-presidente Dilma Rousseff (PT) afirmou ser mentira que a Petrobras estava falida e chamou de barbaridade a variação diária dos preços dos combustíveis, numa crítica à política de preços adotada na estatal com o fim do seu governo. "É uma falsidade dizer que a Petrobras estava numa situação falimentar. É mentira da mais vergonhosa qualidade, porque é contra o país", disse Dilma.

A petista discursou em um caminhão de som em ato realizado por servidores da educação, como abertura da Conferência Nacional Popular de Educação, no centro de Belo Horizonte.

Na mesma noite de quinta (24), o presidente Michel Temer (MDB) também esteve na capital mineira e, durante uma solenidade da Fiemg (Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais), anunciou o acordo com os caminhoneiros para dar fim à greve que gerou uma crise de desabastecimento no país.

Foto: Reprodução/Fernando Donasci

No governo Temer, os preços praticados pela estatal passaram a acompanhar a variação internacional do preço do petróleo, o que não ocorria na gestão petista, quando o produto era vendido abaixo do preço de mercado como estratégia para segurar a inflação.

Segundo Dilma, porém, a estatal vinha dando lucros acima da média e seu governo não fez malabarismos. "Pegaram a Petrobras, usaram a Petrobras, disseram que a Petrobras estava quebrada. E nós sabemos que a Petrobras não está quebrada", disse.

A petista afirmou que a variação diária no preço da gasolina e do diesel inviabiliza a vida dos caminhoneiros. "Em nenhum lugar do mundo se deixa uma barbaridade do tamanho dessa."

Nem no governo liberal de Fernando Henrique Cardoso (PSDB), disse ela, "ousaram fazer reajuste diário de preço, porque isso é um crime contra o país".

"O governo golpista é um fracasso. Está sendo derrotado incrivelmente pela sua própria inconsequência, incapacidade de gerir um país complexo como o Brasil", completou. Dilma ainda fez uma defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso em Curitiba (PR), e da educação, tema da manifestação.

Folhapress