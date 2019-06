Dias vai a Brasília defender inclusão de estados na reforma

Descontente com o relatório final do projeto de reforma da Previdência, apresentado na semana passada pelo deputado Samuel Moreira (PSDB), o governador Wellington Dias (PT) deve ir mais uma vez a Brasília defender a inclusão de estados e municípios no texto antes da votação em plenário.



“Tem uma proposta até de agenda, nesta terça ou quarta, dos governadores do Nordeste. O próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, também fez o contato manifestando que o diálogo pode avançar, no sentido de retornar à participação dos estados. Acho que essa semana será, vamos dizer assim, de bons diálogos para gente ver se na próxima semana tem novidade”, destacou o governador.



O governador acredita que esta semana será de informações positivas após acordo com Maia - Foto: Assis Fernandes/O Dia



Apesar de ver com bons olhos o avanço em pontos como na manutenção das atuais regras do Benefício de Prestação Continuada (BPC), para as aposentadorias rurais e retirada da capitalização do projeto, Wellington Dias voltou a criticar a retirada dos servidores estaduais e municipais da reforma, o que segundo ele, foi um acordo ‘quebrado’ pelo relator.

“A defesa era que tivesse uma reforma completa, e ela só será se tiver União, estados, municípios e o setor privado, porque se o objetivo é acabar privilégios e ter uma sintonia e um regramento nacional é importante que tanto para o regime geral como os de previdência complementar sejam trabalhados de maneira uniforme”, argumentou o petista.

Mesmo com os entraves, o governador acredita que há um bom entendimento para se chegar a um texto de consenso, já que a prioridade é a aprovação da matéria. Ele também tenta acertar a retirada do ponto que trata da desconstitucionalização da questão previdenciária.

João MagalhãesBreno Cavalcante - Jornal O Dia