Dias Toffoli abrirá encontro de juízes federais brasileiros em Buenos Aires

Mais de 200 juízes federais brasileiros estarão em Buenos Aires, na Argentina, entre esta quinta-feira (22) e o domingo (25), para participar do 1º Encontro Internacional dos Juízes Federais do Brasil.

O evento é promovido pela Ajufe (Associação dos Juízes Federais do Brasil). O objetivo é trocar experiências sobre as legislações dos dois países e a cooperação jurídica no Mercosul.

O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ministro Dias Toffoli, abrirá a chamada programação científica, na sexta-feira (23) à tarde, na Universidade de Direito de Buenos Aires. Falará sobre "Os desafios do Poder Judiciário no século XXI".

O ministro Dias Toffoli, presidente do STF (Foto: Carlos Moura / SCO STF)

Também estarão em Buenos Aires o corregedor nacional de Justiça, ministro Humberto Martins, e o ministro Raul Araújo, ex-corregedor-geral da Justiça Federal.

O ministro da Justiça da Argentina, Germán Garavano, o presidente da Ajufe Argentina, Jorge Morán, e o ex-presidente da Suprema Corte Argentina, Ricardo Lorenzetti, estarão no evento.

A cerimônia de abertura será realizada nesta quinta-feira no Palácio da Paz, sede do Círculo Militar. No sábado (24), haverá assembleia geral no hotel Sheraton.

O programa oficial prevê que "o encerramento do encontro será em uma Casa de Tango, com apresentação musical e jantar, seguidos de uma festa no local".

A assessoria de imprensa da Ajufe informa que não há patrocínio privado e cada associado pagará suas despesas.

FolhapressFrederico Vasconcelos