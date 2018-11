Dias se reúne com Haddad para discutir coalizão internacional progressista

O governador Wellington Dias se reuniu nesta quarta-feira (21) com o candidato petista derrotado nas eleições, Fernando Haddad, e toda a bancada do PT no Congresso, para discutir a articulação interna do Brasil na composição da Frente Progressista Internacional. Este movimento é uma coalizão entre vários líderes mundiais com a intenção de fazer frente ao avanço da extrema direita em diferentes nações.



Haddad foi convidado pelo senador americano Bernie Sanders e pelo ex-ministro das Finanças da Grécia, Yannis Varoufakis, para integrar a coalização como representante brasileiro. A reunião, de acordo com Wellington Dias, teve o objetivo de mostrar e discutir a importância da participação do país na Frente Internacional Progressista.



Foto: Reprodução/Whatsapp

“Precisamos ter uma unidade. O professor Haddad foi convidado para integrar uma frente internacional onde líderes do mundo atuarão em conjunto e eu defendo que a gente também tenha essa articulação interna aqui no Brasil, com todo um campo democrático suprapartidário, com líderes que ainda não pertencem a nenhum partido, mas que defendem a democracia o desenvolvimento sustentável”, disse Wellington.

Sobre a agenda, o governador piauiense disse que o próximo passo é a ida de Fernando Haddad para Nova York, onde acontecerá o lançamento da Frente Internacional Progressista, marcado para o dia 1º de dezembro.

Maria Clara Estrêla