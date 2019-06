Dias participa hoje de novo encontro de governadores do Nordeste

O governador Wellington Dias (PT) irá participar, nesta manhã de quarta-feira (26), em Brasília, de um novo encontro de gestores dos estados da região Nordeste. Entre as pautas a serem discutidas pelos chefes de estados, está a criação e organização do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste.



“Vamos tratar do pacto federativo. Teremos um momento de assembléia, para a organização do Consórcio Nordeste, que vai se reunir no Piauí dia 22 de agosto. Também creio que vamos tratar de alguns projetos que tramitam na Câmara e no Senado, e é claro, tratar também do tema da Previdência”, disse o governador piauiense.

Cogita-se ainda, que os governadores da região estudam uma forma de viabilizar a retomada da parceria com a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), entidade ligada à Organização Mundial da Saúde (OMS), para que profissionais estrangeiros voltassem a prestar serviços ao sistema de saúde nos estados nordestinos.



Foto: Assis Fernandes/O Dia

Previdência

Antes de ir à capital federativa, Wellington Dias reuniu-se na tarde de ontem (25) com os membros da bancada piauiense na Câmara Federal. Além de tratar de investimentos para os municípios do estado, o governador enfatizou o diálogo pela aprovação da reforma da Previdência, mas voltou a criticar o relatório do projeto, que ainda será votado pela comissão especial da Casa.

“Lamentavelmente a retirada dos estados e municípios fez da reforma da Previdência uma reforma praticamente da União, então é uma meia reforma, como sempre digo. Mas os governadores estão aberto ao diálogo e ao entendimento, até para ter maioria para votação”, finalizou o petista.

Breno Cavalcante - Jornal O Dia