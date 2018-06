Dias nega definição de vice, mas MDB mostra confiança

Uma declaração da senadora Regina Sousa (PT) à imprensa na última segunda-feira (04) vem repercutindo entre os parti­dos da base governista. Segundo a parlamentar, o nome do depu­tado Themístocles Filho (MDB) já estaria sendo dado como certo para ocupar a vaga de vice-gover­nador na chapa de Wellington Dias (PT).

A informação que circula nos bastidores é de que no próxi­mo dia 20 de junho seria feito o anúncio oficial do nome. O governador negou as duas ques­tões. “Primeiro não tem nada marcado; segundo, nós vamos estar dialogando com os parti­dos, não apenas com o MDB, para que a gente tenha uma to­mada de decisão”, disse Welling­ton Dias.



Governador coloca em prática estratégia de postergar ao máximo composição de chapa (Foto: Assis Fernandes/O Dia)



A vice-governadora Margarete Coelho (PP) afirmou que não foi informada sobre a definição da vaga e que continua “lutan­do” para se manter no cargo. “A permanecia representa a conti­nuidade de um projeto feito em 2014. Eu não vi a fala da senado­ra, o que eu vejo dela é sobre a importância da presença de mu­lheres na chapa. É uma declara­ção isolada, não sei se ela queria dizer isso ou se foi só uma forma de verbalizar”, declarou.

Na declaração, Regina Sousa critica a insistência do MDB pelo chapão e diz que a exigência para entrar na base era apenas a vaga de vice. “O MDB não explicitou isso, que tinha esse condiciona­mento [chapão], senão, talvez não tivesse vindo porque nin­guém conversou com o PT sobre isso. O que a gente sabia era que o MDB queria a vice e pelo que eu saiba a vice está garantida para o MDB”, disse a senadora.

Ao O DIA, o deputado João Madison (MDB) disse que não houve definição, mas que está confiante quanto à indicação e Themístocles para o cargo. “O governador nunca afirmou nada, nós do MDB nunca fomos co­municados. Nós estamos dis­cutindo o chapão. O MDB está muito contente, satisfeito com o governador, e nós acreditamos na palavra dele. Nós pedimos a vice e estamos confiantes”, pon­tuou o parlamentar.

Ithyara Borges - Jornal O Dia