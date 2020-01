O governador Wellington Dias (PT) minimizou as recentes declarações do prefeito de Teresina Firmino Filho (PSDB), que utilizou a expressão ‘candidaturas laranjas’ para se referir aos nomes ligados à base do Palácio de Karnak que devem estar na disputa pela Prefeitura da capital em 2020.

O chefe do Executivo estadual classificou a fala do prefeito como “futrica da política”. “Isso é só futrica da área da política e eu prefiro tratar do que é real”, disse Wellington ao ser questionado sobre a situação durante a solenidade de abertura do Ano Judiciário 2020, realizada ontem no Tribunal de Justiça do Estado, nesta segunda-feira.

Dias minimiza insinuações de Firmino sobre candidaturas. (Foto: Elias Fontenele/O DIA)



A fala de Wellington é uma resposta ao prefeito Firmino Filho, que afirmou, na última semana, não temer a oposição ao Palácio da Cidade e seus diversos laranjas, em uma clara referência aos aliados do governo estadual.

A tendência é que, pelo menos, quatro representantes de partidos da base aliada de Wellington Dias estejam na disputa pela Prefeitura de Teresina em 2020: Fábio Novo (PT), Georgiano(PSD), Fábio Abreu (PL) e Dr. Pessoa(MDB).

Natanael Souza