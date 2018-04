Dias diz que respeita apoio de governistas à oposição: “estou confiante”

Algumas lideranças que fazem parte da base do governador Wellington Dias (PT) têm declarado apoio a outros nomes de oposição. No entanto, os comentários, segundo o chefe do executivo, não interferem nos projetos de reeleição, embora Wellington Dias afirme que vai buscar “o entendimento” dentro das siglas.

De acordo com o governador, o momento é de organizar a base para conseguir montar uma chapa competitiva capaz de dar sustentação política ao Governo. Wellington Dias disse que vai respeitar aqueles que não apostarem em seu projeto e decidirem apoiar a oposição mesmo fazendo parte da base.



Governador diz que o momento é de organizar a base para uma candidatura competitiva (Foto: Assis Fernandes/O Dia)



“Eu acredito que é preciso acreditar no projeto que estamos trabalhando, que é de um Piauí desenvolvido. Desejamos que a gente tenha uma maioria na Assembleia, além de ter um time na Câmara e no Senado, e um executivo que possa executar”, declarou.

O ex-prefeito Silvio Mendes (PP) declarou na semana passada que seu voto será para Luciano Nunes (PSDB) ao governo; Wilson Brandão (PP) também já anunciou que vai trabalhar pela candidatura de Wilson Martins (PSB) para o senado; e João Vicente Claudino (PTB) tem articulado uma chapa majoritária de oposição com Elmano Férrer (PODE) e Dr. Pessoa (SD), que eram da base do governo.

“Estamos na fase de organizar. Estou bastante confiante. Eu já vivi várias eleições e é sempre com emoção, mas é também planejada através do diálogo, do entendimento”, finalizou Wellington Dias.

Ithyara Borges - Jornal O Dia