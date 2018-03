Dias desabafa em redes sociais e diz que baixaria do período eleitoral começou

O governador Wellington Dias (PT) publicou nas redes sociais um desabafo em que afirma que a “baixaria do período eleitoral já começou e pelo desespero deste início deve piorar”. No texto, o chefe do Executivo estadual ainda diz que a estratégia de seus opositores é impedir que o Piauí receba mais investimentos. As mensagens do governador são após a oposição polemizar sobre a aplicação dos recursos de empréstimos e o setor técnico do Tribunal de Contas do Estado afirmar que parte dos recursos da primeira parcela não foram utilizados nas obras previstas.



Governador diz que já preparou a família para lidar com "baixarias" que devem acontecer no período eleitoral (Foto: Moura Alves/O Dia)



“Preciso prevenir a minha família e meu povo que a baixaria do período eleitoral já começou e pelo desespero deste início deve piorar. Como de outras vezes peço duas coisas: orações e Deus no comando, eu creio na força das orações e Deus comandará este processo como de outras vezes; segundo peço a compreensão, sabendo que, infelizmente, para alguns a política é um vale tudo. Bênçãos de Deus para eles e que Deus lhes tire todo o ódio, inveja e ganância do coração”, pontua o governador Wellington Dias (PT).

Na semana passada, o prefeito de Teresina, Firmino Filho (PSDB), também fez o mesmo discurso após, segundo ele, comentários na internet atacarem sua família. Neste ano, as redes sociais devem novamente desempenhar papel fundamental nas eleições e o próprio Tribunal Superior Eleitoral já elegeu o combate as “fake news’, notícias falsas espalhadas na rede, como prioridade e passível de punições. Em outubro deste ano, Wellington Dias (PT) deve concorrer ao quarto mandato como governador do Piauí.

João Magalhães - Jornal O Dia