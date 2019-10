Dias confirma retorno de deputados estaduais para secretarias

Os deputados que ocupavam secretarias e estão na Assembleia Legislativa devem retornar para as suas pastas nos próximos dias. A informação foi confirmada nesta sexta-feira (18), pelo governador Wellington Dias. Apesar de não dizer a data do retorno, o chefe do executivo ressaltou que as conversas nesse sentido já estão bem Seis deputados devem voltar ao secretariado adiantadas.



“Temos alguns secretários que tinham retornado em razão de algumas matérias que queriam acompanhar. Tiveram as apreciações, a gente teve também uma parte que é a preparação, a chamada aprovação prévia do PPA e do orçamento. Então, a partir desse patamar, eles devem nos próximos dias retornar. É o parlamentar que me diz o momento adequado. Prefiro aguardar a posição desses parlamentares, mas, no momento em que tiver uma decisão, eu os receberei de braços abertos”, disse o governador.



(Foto: Assis Fernandes/O Dia)



Seis parlamentares devem retornar às pastas da administração de Wellington Dias, são eles: Wilson Brandao ( Mineração ), Janaina Marques (Infraestrutura), Fabio Novo (Cultura), Flavio Júnior ( Turismo), Pablo Santos ( Fundação de Saúde) e Zé Santana (Sasc). “O estado sabe a importância deles também no executivo”, pontuou Wellington.



Com o retorno dos parlamentares ao secretariado, devem retornar para a Assembleia Legislativa os suplentes : B.Sá(Progressistas), Warton Lacerda(PT), Ziza Carvalho(PT), Cícero Magalhães (PT), Belê Medeiros (Progressistas) e Elisangela Moura (PC do B).



Natanael Souza