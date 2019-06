Dias aprova saída de estados e municípios de reforma

O governador Wellington Dias (PT) vê com bons olhos a possível retirada de Estados e Municípios da PEC da reforma da Previdência, que tramita no Congresso Nacional. Na avaliação do chefe do executivo do Piauí, a retirada proporcionaria uma situação mais “cômoda” para o estado.



“O ideal, até pensando no Brasil, é que se possa ter a presença de estados e municípios. Não é surpresa pra mim se tomarem a decisão de aprovar a reforma da Previdência pensando apenas na União. Nesse caso, pensando em um estado como o Piauí, é até mais cômodo. Vamos esperar o que vai acontecer e depois ver o que interessa ao estado, já que alguns passos foram dados aqui”, afirmou Wellington.



O governador diz que é preciso esperar como o texto será aprovado - Foto: Assis Fernandes/O Dia



A possibilidade de retirar servidores dos estados e municípios do texto da reforma da Previdência foi levantada nos últimos dias, após parlamentares pressionarem o relator da matéria na Comissão Especial da Câmara, Samuel Moreira (PSDB-SP).

Caso a retirada seja aprovada, governadores e prefeitos terão que aprovar leis ordinárias em suas câmaras e assembleias aderindo em seus regimes próprios de previdência as regras adotadas para os servidores da União.

João MagalhãesNatanael Souza - Jornal O Dia