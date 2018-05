Diante das regras eleitorais, W. Dias defende chapa conjunta entre partidos

O governador Wellington Dias (PT) está negociando com os partidos da base a apresentação da coligação proporcional para estas eleições. Segundo o chefe do Executivo, as conversações têm avançado e até o próximo mês deve ser feito o anúncio sobre a coligação, que, para ele, precisa contemplar todos os partidos.



“Eu defendo que a gente tenha as condições de uma chapa conjunta porque ela leva em conta a regra das eleições, que considera que quando você tem o resultado uma parte dos [deputados] estaduais e federais são eleitos pelo cquociente eleitoral e a outra parte, a sobra, é feita pela média, que beneficia quem tem a maior concentração de votos em uma chapa”, explicou Dias.

O partido do governador, ou pelo menos parte dele, resiste à ideia de aliança com os demais partidos na disputa, principalmente, das vagas na Assembleia. Mas Wellington Dias tem afirmado que vai conversar com todos os dirigentes, do PT e das outras siglas, sobre as reais possibilidades do chapão ou de uma chapa pura.

“É preciso levar em conta a estratégia que cada partido tem, mas temos todos que pensar no melhor resultado desse time porque nós representamos um projeto de Piauí. Tenho recebido a compreensão dos líderes no sentido de caminharmos nessa direção. Vai dar um bom resultado”, ressaltou o governador.

Alguns partidos já ensaiam uma aliança alternativa caso o governador não consiga unificar todas as siglas da base em uma coligação proporcional. Se o PT não aderir, o PP, por exemplo, pode sair em uma chapa com PR, PTB e PDT; e o MDB com o PRB, PRTB e PSD, além de um outro grupo com os partidos emergentes.

